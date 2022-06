I Nas hanno trovato in un magazzino 95 chili di prodotti ittici e 165 chili di carne in cattivo stato di conservazione. Molti quarti di carne sarebbero stati macellati clandestinamente

I carabinieri del Nas hanno denunciato la titolare di un ristorante cinese a Palermo accusata di avere nei magazzini 95 chili di prodotti ittici e 165 chili di carne in cattivo stato di conservazione. Molti quarti di carne sarebbero stati macellati clandestinamente. Gli alimenti, per un valore di circa 6 mila euro, sono stati sequestrati per la mancata tracciabilità dei prodotti. La titolare è stata multata per 7.600 euro per l'assenza della registrazione sanitaria del locale "cucina", in carenti condizioni igieniche, e la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo.