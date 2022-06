Omicidio Elena Del Pozzo, punti oscuri dell'indagine su Martina Patti

Sono tanti i punti oscuri, per gli inquirenti, sulla morte di Elena Del Pozzo, cinque anni, uccisa dalla madre, Martina Patti. Come riporta il Corriere della Sera, c’è il disorientamento di una piccola comunità che fatica a capire. Non sa ancora cosa dire ai compagni di classe Veronica Piazza, la maestra d’asilo di Elena. Lo stesso asilo che ha registrato il suo ultimo fotogramma di vita, mentre corre felice in braccio alla mamma che due ore dopo l’avrebbe uccisa. (LE PAROLE DEL LEGALE)

I punti oscuri

La madre per gli inquirenti sarebbe una fredda calcolatrice, che aveva pianificato tutto sin nei minimi dettagli. Una donna che per i carabinieri era ossessionata dalla nuova compagna del suo ex e terrorizzata che la bambina si affezionasse a lei. Resta ancora da capire se, come dice lei, ha fatto tutto da sola o è stata aiutata. «I punti da chiarire - dice il capitano Salvatore Mancuso, dei carabinieri di Catania - restano il luogo del delitto e l’eventuale responsabilità di altre persone nell’omicidio o nell’occultamento del cadavere». Luogo ed eventuali complici sono aspetti strettamente correlati. Altro punto: la madre dice di averla uccisa nel posto nel quale è stata ritrovata, mentre i militari ritengono che sia stata uccisa in casa e poi portata nella zona di campagna, a 600 metri di distanza. Se è così prima o poi salteranno fuori le tracce di sangue. Infine, l’arma, forse un coltello, non è stato trovata e magari è ancora tra i rovi.