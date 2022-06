Bimba uccisa a Catania, legale: “Madre spinta da forza sovrannaturale”

L’avvocato torna sulla ricostruzione fornita sul movente dell'omicidio riportando le parole pronunciate dalla donna durante l’interrogatorio davanti a carabinieri e procura. È stata fermata per l’uccisione della figlia Elena di 5 anni. Interrogatorio di convalida del fermo e autopsia non sono ancora state fissate

"Ha agito come se non fosse lei, come se avesse avuto una forza sovrannaturale alla quale non ha potuto resistere e non c'è stato un pensiero che l'ha potuta frenare". Così l'avvocato Gabriele Celesti torna sulla ricostruzione fornita sul movente dell'omicidio dalla sua assistita, Martina Patti, la 23enne fermata per l'uccisione della figlia Elena, di 5 anni (L'OMICIDIO). La donna, accusata di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere, è stata ascoltata dai carabinieri e dalla procura. Per nascondere il delitto aveva simulato il sequestro della bambina da parte di un 'commando' armato. L’avvocato ha inoltre riferito che l'interrogatorio di convalida del fermo e l'autopsia sulla piccola non sono stati ancora fissati (LA MAESTRA DI ELENA A SKY TG24).

Legale madre: “Interrogatorio drammatico”

“È stato un interrogatorio drammatico - ha ricostruito il penalista - lei non è una donna fredda e calcolatrice, ma una donna che sta prendendo consapevolezza del fatto. È ovviamente sconvolta, perché ha sconvolto non solo la propria vita, ma anche quella della propria famiglia e di quella del suo ex compagno. E le ripercussioni saranno gravi".

“Ha detto di averla uccisa sul luogo del ritrovamento”

"La signora – ha riferito ancora l’avvocato - ha detto di avere ucciso la figlia sul luogo del ritrovamento" e l'arma utilizzata "sembrerebbe sia stato un coltello". La donna ascoltata dai militari "non ha saputo ricostruire" cosa accaduto, perché "era come annebbiata". "Lei - aggiunge il penalista - la vedrò oggi o domani per l'interrogatorio, vedrò in che stato la troverò".