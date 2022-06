Catania, maestra di Elena a Sky TG24: rimorso per averle dato figlia

"La madre ha salutato con tranquillità, non era agitata, non era nervosa. Normale, come ogni giorno. Ha ricambiato l'abbraccio della figlia... non lo so", ha detto la maestra

"Questa è una cosa che fa male. So di avere affidato la bambina alla mamma e lei forse già aveva pensato e organizzato tutto. Ed è straziante, perché poi ha salutato con una tranquilità, non era agitata, non era nervosa. Normale, come ogni giorno. Ha ricambiato l'abbraccio della figlia, non lo so". Sono le parole piene di dolore della maestra di Elena a Sky TG24, la bambina di cinque anni uccisa dalla mamma, che ha confessato l'omicidio. (L'OMICIDIO)

La ricostruzione

Stando a quanto emerso dall'interrogatorio, la bimba sarebbe stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Mascalucia dalla madre. La donna ha poi messo il corpicino in dei sacchi neri, che avrebbe poi portato in un vicino terreno di campagna abbandonato, cercando di sotterrarli. Il delitto sarebbe stato commesso dopo che la donna aveva preso la bambina all'asilo, mentre era sola in casa. La madre avrebbe detto agli inquirenti di avere agito senza capire quello che stava facendo e, sottolinea la procura, ha anche precisato di aver "portato a termine l'orrendo crimine in maniera solitaria".