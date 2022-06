Palermo, incendio in una casa: famiglia in salvo

Una famiglia è salvata da un incendio divampato nell'abitazione in via Dante a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Le fiamme sono divampate mentre erano a letto. Qualcuno dei componenti del nucleo familiare si è svegliato e ha visto l'incendio e ha chiamato i soccorsi. Tutti sono riusciti a mettersi in salvo. Da quanto appreso, le fiamme sarebbero state provocate da un cortocircuito.