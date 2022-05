Palermo, allarme bomba al Teatro Massimo: sul posto gli artificieri

Allarme bomba nei pressi del teatro Massimo a Palermo. Uno zaino lasciato incustodito tra via Favara e piazza Verdi ha fatto scattare l'intervento dei vigili del fuoco, con gli artificieri della polizia e l'ausilio dei cani addestrati a fiutare l'esplosivo. La zona è stata chiusa al traffico in attesa che gli agenti facciano brillare lo zaino abbandonato. Ieri l'allarme, rientrato poco dopo, era scattato in via Notarbartolo.