Catania, controlli in cantieri: denunce e sanzioni

In un altro cantiere per il recupero delle facciate esterne di uno stabile è stato denunciato e sanzionato con 1.753 euro l'amministratore unico della società incaricata dei lavori per inidoneità del ponteggio

A Catania i carabinieri hanno eseguito dei controlli in alcuni cantieri. Hanno comminato una sanzione da 3.400 euro all'amministratore unico di una ditta incaricata delle opere di demolizione dell'ex ospedale Santa Marta. Secondo i militari il ponteggio era inidoneo e non sarebbe stata garantita la viabilità dei lavoratori e dei mezzi di cantiere in modo indipendente.

I controlli

In un altro cantiere per il recupero delle facciate esterne di uno stabile è stato denunciato e sanzionato con 1.753 euro l'amministratore unico della società incaricata dei lavori per inidoneità del ponteggio. I carabinieri hanno anche denunciato per furto aggravato il titolare di un panificio che per l'alimentazione elettrica dalla sua attività si era allacciato alla rete pubblica. Durante il servizio sono stata anche identificate 30 persone, 27 veicoli, sette dei quali sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, ed elevate multe per oltre 10mila euro.