Si tratta di in un terreno di proprietà di un pensionato e situato in contrada Figotto. Indagano i carabinieri

Raid in un terreno di proprietà di un pensionato in contrada Figotto a Riesi, in provincia di Caltanissetta. Circa 500 viti sono state tagliate con le cesoie all'interno del vigneto. Si tratta per la maggior parte di piante ancora giovani. I carabinieri hanno sentito il proprietario e stanno indagando.