Truffe ad anziani, 35enne arrestata a Belpasso

Una donna di 35 anni, ritenuta autrice di una lunghissima serie di truffe ai danni di anziani in tutta Italia, è stata arrestata dai carabinieri a Belpasso (Catania) perché deve espiare una pena di 18 anni, 11 mesi e 3 giorni di reclusione. I militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Messina per pene concorrenti nei reati di sostituzione di persona, furto aggravato in concorso, furto in abitazione aggravato e rapina aggravata. La donna è stata rinchiusa nel carcere di Piazza Lanza. Insieme ad altre complici, si fingeva un'assistente sociale o una dipendente dell'Asp che doveva espletare pratiche burocratiche per richiedere fantomatici rimborsi o altri emolumenti. Mentre la donna intratteneva l'anziano, una complice ripuliva la casa di denaro e preziosi.