Caltanissetta, ex insegnante di 102 anni torna in classe per un giorno

Giornata memorabile ieri all'istituto Rosso di San Secondo di Caltanissetta dove la classe I G ha accolto con entusiasmo il sogno di Michela Ponte, ex insegnante di lettere, di ritornare a insegnare per un giorno. Nonna Michela che a 102 anni è da poco guarita dal Covid, è ospite di "Nonni Felici 4.0", una casa di riposo nel Nisseno. Grazie al progetto realizzato dalla responsabile della struttura, Rossana Amico, ogni ospite potrà realizzare il suo sogno per un giorno.

Le dichiarazioni

"Gli anziani sono la nostra memoria - ha detto la dirigente scolastica Bernardina Ginevra - ed è importante vedere come essi rappresentino non solo un riferimento, ma anche una chiara affermazione di quanto la scuola e lo studio siano fondamentali nella vita". Nonna Michela, emozionata e commossa, ma anche autorevole come un tempo, ha fatto l'appello e a uno a uno i ragazzi hanno confermato la loro presenza alzandosi in piedi. A curare nei minimi dettagli l'evento la docente Marzia Palmeri.