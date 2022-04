Misterbianco, ditta con 5 operai a nero e 3 senza Green pass: sanzioni

Scoperti cinque lavoratori in nero, di cui tre anche privi di Green pass, in una ditta d'impianti tecnologici attiva in un cantiere di Misterbianco (Catania). I carabinieri hanno quindi sanzionato il titolare per 20.500 euro, disponendo anche la sospensione dell'attività imprenditoriale; i militari inoltre hanno recuperato 3mila euro di oneri contributivi ed assicurativi. Durante gli accertamenti sono stati anche sanzionati i tre lavoratori presenti nel cantiere sprovvisti della certificazione anti Covid.