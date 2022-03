Enna, 5 marzo convegno su post Covid. Lettura magistrale di Pregliasco

Medici, virologi ed esperti si confronteranno sul tema del post Covid in un convegno che si terrà il 5 marzo all’Hotel Federico II ad Enna. Il tema della giornata sarà "Dopo il Covid: il paziente e la sintomatologia persistente", con l'obiettivo "di fare il punto sullo stato dell'arte, a livello regionale, sul delicato tema del long Covid, rispetto ai percorsi di diagnosi e terapia", spiega Renato Mancuso, presidente dell'Ordine di Enna. Prevista anche una lettura magistrale a cura del virologo Fabrizio Pregliasco (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

Il convegno

Nel corso dell'incontro - patrocinato da Fnomceo, assessorato regionale alla Salute, Asp di Enna e Libera università Kore - medici, virologi ed esperti si confronteranno sulle diverse esperienze provenienti dall'ambito medico, sul ruolo della medicina generale, sulla sintomatologia respiratoria persistente, sulle patologie infettive opportuniste, sulle manifestazioni neurologiche, sulla riabilitazione cardio-respiratoria e sui rischi in età pediatrica. Nelle quattro sessioni saranno trattati argomenti come l'evidence base nella diagnosi del long Covid e delle diverse aree di riabilitazione (cardio-polmonare, neurologica e psicologica). Un focus verrà riservato agli aspetti pediatrici della patologia e ci sarà una lettura magistrale a cura del virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, presente al convegno. Infine, alle 16 si svolgerà la tavola rotonda "Long covid: nuova patologia o patologia da definire" sull'attuale situazione e sulle prospettive future.