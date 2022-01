Baucina, furto in casa di anziani: un arresto

Insieme a un complice lo scorso luglio avrebbe derubato una coppia di anziani a Baucina, nel Palermitano, sorpresi nel sonno. Quella notte ai due pensionati furono portati via gioielli per duemila euro. I carabinieri arrestarono un giovane di 30 anni di Bagheria in flagranza di reato; il complice era riuscito a fuggire.

L'altro arresto

Adesso i militari hanno arrestato un 29enne di Bagheria. I due quella notte per entrare in casa dei due anziani segarono le sbarre delle finestre. Grazie alle descrizioni fatte dai testimoni i militari sono riusciti a risalire al complice che è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli a Palermo.