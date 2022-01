Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 10.023 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 50.567 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività sale al 19,8%.

Intanto, la Digos di Palermo ha arrestato un'infermiera dell'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo per falso ideologico e peculato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:04 - Fine di vaccinare due No vax, arrestata infermiera

La Digos di Palermo ha arrestato un'infermiera dell'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo per falso ideologico e peculato. Durante un turno di servizio avrebbe finto di somministrare il vaccino anti Covid a due coniugi No vax. Nelle scorse settimane era finita ai domiciliari un'altra infermiera con le stesse accuse.

8:02 - Covid: denunciati titolari casa famiglia senza Green pass

A Bagheria i carabinieri hanno denunciato i titolari di una casa famiglia per il mancato rispetto delle norme anti Covid. I militari, nel corso dei controlli, hanno accertato che i gestori, due coniugi palermitani poco più che 40enni, non erano vaccinati e non avevano il Green pass. Degli otto pazienti ricoverati al momento del controllo, in età tra i 62 e 98 anni, sette non erano vaccinati. Oltre alle sanzioni amministrative, che ammontano a duemila euro, i due gestori sono stati denunciati alla procura di di Palermo.



8:00 - In Sicilia 10.023 casi e 1.637 ricoveri

Sono 10.023 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 50.567 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività sale al 19,8%. Gli attuali positivi sono 159.593 con un aumento di 9.127 casi. I guariti sono 875 mentre le vittime sono 21 e portano il totale dei decessi a 7.812. Sul fronte ospedaliero sono 1.472 ricoverati, mentre in terapia intensiva sono 165. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo registra 2.492 casi, Catania 2.957, Messina 674, Siracusa 1.018, Trapani 458, Ragusa 724, Caltanissetta 699, Agrigento 856, Enna 145.