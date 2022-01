Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 9.292 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 49.331 tamponi processati in Sicilia, 66 i morti (il totale dei decessi sale a 7.878). Il tasso scende al 18,8%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Sono 9.292 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 49.331 tamponi processati in Sicilia, 66 i morti (il totale dei decessi sale a 7.878). Il tasso scende al 18,8%. Gli attuali positivi sono 166.341 con un aumento di 6.748 casi. I guariti sono 2.478. In ospedale ci sono 1.488 ricoverati, mentre in terapia intensiva sono 157. Il contagio nelle singole province vede Palermo con 2.100 casi, Catania 2.367, Messina 725, Siracusa 1.031, Trapani 482, Ragusa 832, Caltanissetta 623, Agrigento 962, Enna 170.