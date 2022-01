Covid, focolaio nel carcere di Augusta: 26 detenuti positivi

Sono quattro le sezioni carcerarie isolate. L’allarme è lanciato dal Sippe. Il dirigente nazionale del sindacato: “Siamo in attesa di conoscere l’esito dei tamponi eseguiti sugli agenti entrati in contatto con i detenuti positivi”

Si è sviluppato un focolaio nel carcere di Augusta (nel Siracusano): sono 26 i detenuti che sono risultati positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

La situazione

L'allarme è lanciato dal Sippe, un sindacato di Polizia penitenziaria, che, per evitare un allargamento del contagio e contestualmente tracciare la corsa del virus, chiede "tamponi per tutti gli agenti di Polizia penitenziaria ed il personale civile a tutela dell'ordine pubblico interno e della salute", dice Sebastiano Bongiovanni, dirigente nazionale. Sono quattro le sezioni carcerarie isolate ma, spiega Bongiovanni, "siamo in attesa di conoscere l'esito dei tamponi eseguiti sugli agenti entrati in contatto con i detenuti positivi".

Bongiovanni: “In assenza di provvedimenti si rischia il collasso”

Il sindacato denuncia una situazione che è sull'orlo del collasso. "Siamo in piena quarta ondata ed in assenza di provvedimenti - aggiunge Bongiovanni - si rischia il collasso. A tutto questo poi si aggiungono problemi atavici come il sovraffollamento e l’esiguità di personale di polizia penitenziaria, elementi peggiorativi di una situazione ormai incancrenita da tempo".