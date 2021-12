Modica, droga: sgominata banda dai carabinieri, 17 misure cautelari

A Modica, in provincia di Ragusa, i carabinieri hanno eseguito 17 misure cautelari per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il gruppo criminale operava nei comuni di Modica e Ispica e in particolare sul lungomare di Pozzallo. Sette degli indagati sono finiti in carcere, altrettanti ai domiciliari e tre all'obbligo di dimora.

L'indagine

Cocaina, marijuana, eroina, crack e hashish venivano vendute tramite contatti tra i giovani. Documentate quasi tremila cessioni di stupefacente, anche a minori, che veniva fornito da due uomini, anche loro arrestati. Otto degli indagati percepivano il reddito di cittadinanza, per un danno all'erario di 80mila euro.