Primark, a Catania inaugurato il primo store della Sicilia

È stato inaugurato questa mattina a Catania il primo store di Primark in Sicilia, il nuovo punto vendita ha aperto presso il “Centro Sicilia” di Misterbianco. Lunghe code si sono registrate all'ingresso. A riportare la notizia è LiveUniCT.

L'inaugurazione

Dato il grande afflusso di persone previsto per l'evento, gli organizzatori hanno preventivamente stabilito alcune regole per la sicurezza. Per partecipare è stato necessario ritirare un ticket presso i desk dedicati che, attraverso il codice QR, forniva ai clienti l’ordine d’accesso, in modo da poter attendere il proprio turno per poi dirigersi verso il percorso di fila. Il negozio oggi è aperto dalle 9 alle 21, a partire da domani sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 22.