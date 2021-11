Vittoria, spari contro il portone di un garage

Domenica scorsa un uomo di 39 anni, con numerosi precedenti penali, era stato ferito con un colpo di pistola all'addome. Gli inquirenti, per il momento, ritengono che i due episodi non siano collegati tra loro

Ieri intorno alle 22.30, in via Brescia, a Vittoria (Ragusa), qualcuno ha sparato contro il portone di un garage. Le indagini sono condotte dalla polizia. Domenica scorsa, semprea a Vittoria, un uomo di 39 anni, Francesco Lo Monaco, con numerosi precedenti penali, era stato ferito con un colpo di pistola all'addome. Gli inquirenti, per il momento, ritengono che i due episodi non siano collegati tra loro.