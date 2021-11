Spari nel centro di Vittoria, un ferito in ospedale

È accaduto in via Rosolino Pilo, in pieno centro cittadino. L'uomo, raggiunto da alcuni proiettili, è stato trasportato in ospedale

Un uomo è stato ferito con colpi di arma da fuoco ieri sera, poco dopo le 19, a Vittoria. È accaduto in via Rosolino Pilo, in pieno centro cittadino. L'uomo, raggiunto da alcuni proiettili, è stato trasportato in ospedale a Vittoria: secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

La ricostruzione dei fatti

Il ferito è Francesco Lo Monaco, un pluripregiudicato che in passato era scampato ad altri agguati. Lo Monaco alcuni anni fa aveva sfregiato al volto un componente della famiglia di Elio Greco, sottoposto a confisca beni e padre di Rosario, l'uomo che due anni fa alla guida di un Suv travolse e uccise due bambini a Vittoria.

