Incendio in appartamento, soccorsa un'anziana a Marsala

Un incendio è divampato oggi a Marsala nell'abitazione di un'anziana che è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Il rogo si è sviluppato, per cause da accertare, in un appartamento al terzo piano di un immobile in via Mazara. Tra le ipotesi sull'origine delle fiamme anche il possibile malfunzionamento di una termocoperta. La donna è stata trasferita all'ospedale "Paolo Borsellino" per accertamenti.