Aggressione in un pub a Enna lo scorso agosto, nove indagati

Lo scorso 29 agosto, in un pub di Enna, davanti a centinaia di persone, è avvenuto un pestaggio e ora la Procura ha iscritto nel registro degli indagati nove persone, compresi la vittima e i proprietari del pub.

Le indagini

La polizia ha passato al setaccio decine di videoregistrazioni della zona per ricostruire l'accaduto. Gi indagati sono accusati di lesioni e quattro di loro anche di resistenza a pubblico ufficiale. Quella sera, un 36enne è stato aggredito in un pub del Belvedere Marconi. La lite sarebbe continuata in pronto soccorso dove il giovane era stato portato con sei costole rotte, il setto nasale fratturato e l'orbita oculare sfondata. Dopo qualche ora dal ricovero e quando le forze dell'ordine erano già andate vie, affidando alle cure dei sanitari il giovane, nonostante le norme anti Covid tre o quattro persone sarebbero entrate al pronto soccorso e la lite, a calci e pugni, sarebbe ricominciata.