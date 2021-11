Aveva reddito cittadinanza, sorpreso con 7,7 chili di cocaina in auto

La sostanza è stata trovata anche grazie al fiuto del cane antidroga Elisir: divisa in panetti, era in un vano realizzato nel paraurti posteriore dell'auto

Circa 7,7 chilogrammi di cocaina, che erano nascosti in un doppiofondo di un'auto, sono stati sequestrati da militari del comando provinciale della guarda di finanza di Palermo. Arrestato il 'corriere', originario della provincia di Reggio Calabria, che è risultato percettore del reddito di cittadinanza.

La vicenda

La scoperta dello stupefacente è avvenuta durante un controllo sul veicolo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo. La sostanza è stata trovata anche grazie al fiuto del cane antidroga Elisir: divisa in panetti, era in un vano realizzato nel paraurti posteriore dell'auto. Lo stupefacente sequestrato ha un valore di mercato stimato in oltre 600mila euro.