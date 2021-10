Due fratelli feriti da colpi d'arma da fuoco a Cinisi

Due fratelli di 23 e 21 anni sono rimasti feriti dopo essere stati raggiunti da alcuni colpi d'arma da fuoco nei pressi di un distributore di benzina tra corso Umberto e via Venuti, a Cinisi, nel Palermitano. È accaduto intorno alle 4 di questa notte. I due giovani sono stati portati all'ospedale di Partinico dai sanitari del 118. Il 23enne, colpito al fianco e all'addome, è stato portato in sala operatoria per un intervento. Non si conosce ancora la prognosi. I carabinieri stanno acquisendo le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona, a cominciare proprio da quelle del distributore di benzina.

La dinamica

Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto. Ancora da capire se i due fratelli, che vivono nelle case popolari del paese, si fossero fermati per fare rifornimento. Per terra sono stati trovati alcuni bossoli d'arma da fuoco.