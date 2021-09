Palermo, rapinato corriere di tabacchi nel quartiere Zen

I rapinatori hanno portato via 14 colli con dentro centinaia di stecche di sigarette. Indagini in corso

Rapinato un corriere di tabacchi in via Luigi Einaudi a Palermo, nel quartiere Zen. Il dipendente dei monopoli di Stato è stato bloccato da tre uomini, uno di loro armato di pistola, nelle vicinanze di una tabaccheria della zona. I rapinatori hanno portato via 14 colli con dentro centinaia di stecche di sigarette. E' stato lo stesso trasportatore, una volta che i malviventi sono fuggiti via, a chiamare i carabinieri. Sono in corso le indagini per risalire alla banda.