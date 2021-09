Enna, sequestra la sorella per ottenere soldi dal padre: arrestato

In carcere un 25enne, accusato di tentativo di estorsione, sequestro di persona, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Un 25enne è stato arrestato nell’Ennese con l'accusa di tentativo di estorsione, sequestro di persona, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, con problemi di tossicodipendenza, aveva sequestrato in casa la sorella per ottenere denaro dal padre. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che, una volta fatta irruzione nell’abitazione, sono stati colpiti con oggetti e una bottiglia di vetro. Gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo, che ora si trova in carcere a Enna.