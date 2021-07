Incidente a Trapani, morto un motociclista di 37 anni

Un uomo di 37 anni, Matteo Lombardo, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Trapani, in via Michele Amari. Il 37enne, per cause da accertare, ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava ed è finito contro un muro. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 19 anni, K.M., che viaggiava insieme al 37enne. E' stato trasferito a Palermo in codice rosso.