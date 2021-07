Incendio al Fiat motor village a Palermo: a fuoco un veicolo

Fiamme nel salone Fiat motor village di via Imperatore Federico a Palermo. Il rogo, divampato per cause in corso di accertamento, sta interessando un'autovettura. Una densa nube di fumo nero fuoriesce, raccontano alcuni testimoni, dal centro vendita ed esposizione. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco e diverse volanti di polizia.