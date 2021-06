Nell'aria si è sviluppato un intenso fumo nero e tossico. Da diverse ore diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per spegnere il rogo

Un vasto incendio è divampato stamane in una vasta area in località Motta Camastra nel Messinese. Oltre alla vegetazione, il rogo ha coinvolto anche un grande deposito di carta e plastica facendo sviluppare nell'aria un intenso fumo nero e tossico. Da diverse ore diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per spegnere il rogo.