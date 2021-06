Alimenti non tracciati, denunce e multe per sushi bar nel Palermitano

I titolari di due ristoranti di sushi, uno a Borgetto e uno a Partinico, in provincia di Palermo, sono stati denunciati dai carabinieri del Nas e dai militari della compagnia dopo che nei locali sono stati trovati pesce ed altri alimenti non tracciati. Sequestrati i cibi non a norma, per un totale di circa 60 chili. Inoltre è stato rinvenuto un sistema di videosorveglianza interno, installato senza alcuna autorizzazione. Sono scattate anche sanzioni amministrative, circa 1500 euro per ciascun locale, e le diffide per eliminare le irregolarità riscontrate.