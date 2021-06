Covid Sicilia, da domani il comune di Gratteri in zona rossa

Il comune di Gratteri, nel Palermitano, da domani, 12 giugno, sarà zona rossa. È quanto prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che resterà in vigore fino a giovedì 17 giugno compreso. Il provvedimento è stato preso sentito il sindaco e in seguito alla relazione dell’Asp territoriale, che ha evidenziato un considerevole aumento di soggetti positivi al coronavirus all'interno del comune. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - I DATI SUI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN SICILIA)