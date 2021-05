Franco Battiato, funerali a Milo in forma strettamente privata

Ieri dopo la morte dell'artista era stato il fratello Michele a spiegare che "i funerali saranno in forma strettamente privata" perché è "un momento intimo e privato che non può essere violato da interviste e telecamere". A presiedere la cerimonia "un sacerdote nostro amico che conosceva e parlava con Franco. Ci sarà lui a benedire, accanto a noi, pochissimi, quasi gli stessi che mio fratello ha avuto vicini in questi mesi di sofferenza. Nessun altro. Ecco perché abbiamo pensato al servizio d'ordine".

Il sacerdote: "Con lui forte scambio spirituale"

"Un sincero e onesto ricercatore spirituale, un artista che aveva fatto della ricerca del divino uno scopo di vita", ha affermato ieri padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, ricordando ieri a Radio Vaticana Battiato, del quale celebra i funerali. "Battiato - ha spiegato - era profondamente convinto che la morte rappresentasse una porta per accedere a un mistero spirituale di bellezza e, negli ultimi anni della sua vita, si era molto avvicinato al cristianesimo. Da circa otto anni avevamo un rapporto stretto, intenso, di amicizia e anche di forte scambio spirituale. In particolare - ha aggiunto -, avevamo collaborato per il documentario 'Attraversando il Bardo', dedicato al significato della morte nelle culture occidentali e orientali, facendo anche tanti incontri pubblici per presentarlo. Ma è soprattutto l'amicizia privata quella che ha caratterizzato il nostro rapporto", racconta il monaco.