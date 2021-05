Franco Battiato: la casa del cantautore a Milo, cui dedicò una canzone

Il cantautore parlò della sua villa nel brano “Giubbe Rosse” del 1989. Lì aveva anche una sala d’incisione dove per anni ha continuato a comporre. Il sindaco: “Oggi per Milo, ma per il mondo della cultura in generale, è uno giorno di grande tristezza”

Il cantautore aveva anche una sala d'incisione all'interno della sua villa, che ha fatto costruire vicino al boschetto dopo i successi mondiali. E nel suo studio di registrazione Battiato per anni ha continuato a comporre. Spesso percorreva a piedi la strada, un chilometro e mezzo, che lo portava in centro per un caffè o per fare la spesa.

L’annuncio del Comune

Il Comune di Milo ha dato la notizia anche sulla propria pagina Facebook: "Stamattina, nella sua casa di Milo, si è spento Franco Battiato. Milo e i milesi lo ricorderanno come una persona dalle eccezionali doti umane e un artista straordinario. Grazie per i tanti anni trascorsi insieme".

Il cordoglio del sindaco

“Franco Battiato era un genio ed era geniale in tutto quello che faceva, e oggi per Milo, ma per il mondo della cultura in generale, è uno giorno di grande tristezza". Così Alfio Cosentino, sindaco di Milo, annunciando "il lutto cittadino il giorno dei funerali" del cantautore. "In generale - ricorda Cosentino - Battiato non si vedeva molto in giro, era una persona molta riservata, ma alla mano. Era un piacere parlare con lui e in paese gli volevano tutti bene. Per anni ci ha aiutato ad organizzare manifestazioni estive e molti grandi artisti venivano per lui”.