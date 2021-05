Furto energia elettrica, denunciati 11 condomini a Catania

Lo hanno scoperto i carabinieri durante alcuni controlli effettuati insieme con tecnici dell'Enea in uno stabile del quartiere San Cristoforo, in via Toledo, in passato teatro di attività antidroga

Gli abitanti di intero condominio di Catania, in totale 11 utenti, usufruivano di energia elettrica a costo zero tramite allacci abusivi alla rete elettrica. Lo hanno scoperto i carabinieri durante alcuni controlli effettuati insieme con tecnici dell'Enea in uno stabile del quartiere San Cristoforo, in via Toledo, in passato teatro di attività antidroga. Tutti e 11 - nove sono donne - sono stati denunciati.