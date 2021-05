Pachino, perseguita la ex: divieto di avvicinamento per un 25enne

Un venticinquenne di Pachino, nel Siracusano, è stato raggiunto dalla misura del divieto di avvicinamento, disposta dal Gip, nei confronti della sua ex. Il giovane dovrà mantenere una distanza minima di 100 metri e non potrà comunicare con lei in nessun modo. L'indagato avrebbe infatti manifestato "atteggiamenti violenti, prevaricatori e possessivi nei confronti della propria compagna, vietandole di uscire di casa perché assillato da morbosa gelosia, non esitando a picchiarla", spiegano gli investigatori.

Gli episodi

Dopo la fine della loro relazione, il giovane avrebbe continuato a controllare gli spostamenti della donna, creando falsi profili sui social network con cui l’ha insultata con epiteti di vario genere. In un'occasione avrebbe danneggiato la maniglia della portiera dell'auto e si sarebbe impossessato del telefono cellulare per controllarne le conversazioni. La vittima era condizionata dagli atteggiamenti ossessivi dell'ex compagno che risponde di maltrattamenti contro familiari e atti persecutori.