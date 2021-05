Mafia, a Misilmeri sequestrati beni per un milione di euro

La polizia ha sequestrato beni per un milione di euro a F. A. F., 54enne ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa di Villabate, paese alle porte di Palermo. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale, che ha applicato nei confronti del 54enne anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per quattro anni. I sigilli sono scattati a una villa con piscina e tre appezzamenti di terreno, tutti nel comune di Misilmeri, quattro veicoli e rapporti finanziari.

I precedenti

Dal 1993, il 54enne ha riportato varie condanne per reati quali associazione per delinquere, ricettazione, favoreggiamento personale e per traffico di droga. Nel 2018 finì in manette nel corso dell'operazione Cupola 2.0, accusato di associazione mafiosa per aver fatto parte della famiglia di Villabate, alla quale sarebbe stato affiliato nel 2017, occupandosi di estorsioni e traffico di droga.