Due rapinatori hanno fatto irruzione ieri pomeriggio in un appartamento di via Castellana, nel quartiere Borgo Nuovo, a Palermo, e hanno immobilizzato un un ragazzo di 20 anni. Da quanto trapela, gli hanno legato polsi e caviglie, portando via computer, tablet e contanti. Dopo essersi liberarata la vittima ha chiamato la polizia che indaga sull'episodio.