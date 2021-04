Catania, sette chili di marijuana a casa: arrestato

Era confezionata con un doppio involucro ermetico per tentare di non fare annusare ai cani antidroga l'odore della sostanza stupefacente

A Gravina di Catania i carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni, V.V., per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione i militari hanno trovato e sequestrato 11 buste di plastica contenenti sette chili circa di marijuana confezionata con un doppio involucro ermetico per tentare di non fare annusare ai cani antidroga l'odore della sostanza stupefacente.