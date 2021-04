Isole Eolie, soccorsa tartaruga che aveva ingoiato plastica

Una tartaruga che aveva ingoiato plastica è stata soccorsa a Filucudi, nell'arcipelago delle Eolie. L'intervento è stata operato dai volontari dell'associazione "Filicudi wild life conservation" guidati da Monica Blasi che l'hanno notata in difficoltà.

Le dichiarazioni della biologa marina

"L'abbiamo chiamato 'Ugo' - dice la biologa romana in servizio a Filicudi - è un maschio adulto di Caretta caretta, recuperato durante la nostra uscita di monitoraggio per un problema, per fortuna lieve, di occlusione gastrointestinale da ingestione di plastica. Ed è stata trasferita nel nostro mini ospedale e curata. Ha anche iniziato a mangiare tre belle ope fresche appena pescate nel mare eoliano e presto sarà rimessa in libertà".