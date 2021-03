Messina, soccorre vittime incidente: giovane travolto e ucciso

Un giovane di 22 anni Riccardo Maestrale è morto in un incidente avvenuto dopo le 23 di ieri sull'autostrada A20, all'altezza del viadotto Tarantonio, poco prima di Villafranca Tirrena, in direzione Palermo.

La ricostruzione dei fatti

La vittima, militare dell'esercito in servizio a Cosenza, viaggiava su una Peugeot 208 con il fratello quando - accortosi di un grave tamponamento avvenuto in quell'istante pochi metri più avanti - ha deciso di fermarsi per prestare soccorso e aiutare gli occupanti delle altre vetture. Fatale è stato l'arrivo di un altro mezzo una Ford EcoSport, che ha centrato Maestrale e il fratello, che è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.