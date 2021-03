Incidente stradale, si schianta sulla Palermo-Messina: donna grave

La 36enne è stata ricoverata in gravi condizioni al pronto soccorso di Villa Sofia

Una donna di 36 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo un incidente sull'autostrada Palermo-Messina nei pressi di Campofelice di Roccella. La donna avrebbe perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un guardrail mentre viaggiava su un viadotto. La 36enne è stata ricoverata in gravi condizioni al pronto soccorso di Villa Sofia. Sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, il personale dell'Anas e gli agenti della Polstrada che hanno eseguito i rilievi.