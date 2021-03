Sorpresi con marijuana in casa, arrestati marito e moglie a Messina

Marito e moglie, B.P. e D.P.M. di 60 e 52 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Messina per detenzione di droga ai fini di spaccio. I due prima sono stati sorpresi con, in auto, 44 grammi di marijuana. I controlli sono poi proseguiti in casa della coppia, dove a seguito di una perquisizione sono stati rinvenuti altri 800 grammi circa della stessa sostanza. Il Gip ha convalidato l'arresto e ha disposto per entrambi la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.