Messina, nascondeva la cocaina nei calzini: arrestato 27enne

Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Messina. Nascondeva droga in casa, distribuita in involucri in cellophane e nascosta dentro un calzino tra la biancheria. Dopo una perquisizione domiciliare, la polizia in camera da letto ha trovato un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale utilizzato per il confezionamento delle singoli dosi. Il giovane è stato arrestato. I poliziotti hanno proceduto al sequestro della cocaina, circa 50 grammi.