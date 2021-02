Palermo, sequestrati 7.895 prodotti con marchi falsificati

Il gestore del negozio, in via Oreto, è stato denunciato per contraffazione e ricettazione

A Palermo sono stati sequestrati 7.895 prodotti con marchi contraffatti in un negozio di via Oreto dai militari della Guardia di finanza. Sigilli a giocattoli, articoli per bambini ed elettronica recanti marchi molto noti come Disney, Juventus e Beats Audio, difformi dagli originali e con evidenti imperfezioni. Il gestore del negozio, di origine asiatica, è stato denunciato per contraffazione e ricettazione.