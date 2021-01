Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da oggi scattano in Sicilia tre nuove zone rosse: Messina, Ramacca e Castel di Iudica. Il provvedimento relativo ai tre Comuni, preso d'intesa dal governatore Nello Musumeci con l'assessore alla Salute Ruggero Razza.

Intanto, ieri si sono registrati 1.733 nuovi casi in Sicilia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:19 - Sicilia, da oggi zona rossa Messina, Ramacca e Iudica

Da oggi scattano in Sicilia tre nuove zone rosse: Messina, Ramacca e Castel di Iudica. Il provvedimento relativo ai tre Comuni, preso d'intesa dal governatore Nello Musumeci con l'assessore alla Salute Ruggero Razza - viste le relazioni delle Asp di Messina e Catania e sentiti i sindaci - serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus. Le misure restrittive resteranno in vigore fino a domenica 31 gennaio.

7:15 - In Sicilia oltre 11mila positivi in una settimana

Questi i dati sull'emergenza Covid-19 in Sicilia nell'ultima settimana diffusi dalla Protezione Civile. I nuovi positivi sono 11.508, valore più alto del 66% rispetto alla settimana precedente, quando si era già registrato un aumento. Con riferimento ai casi testati, la percentuale nella settimana è del 28,9%. Il numero degli attuali positivi è pari a 41.506 (valore più elevato dall'inizio della pandemia). Le persone in isolamento domiciliare sono 40.033, 5763 in più rispetto alla settimana scorsa. I ricoverati sono 1473, di cui 208 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 152 unità. Il numero dei guariti (6.3821) è cresciuto di 5.359 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sui positivi è pari al 59%, in leggera diminuzione. Il numero dei deceduti (2728) è aumentato di 234 unità rispetto alla settimana precedente.

7:11 - A Mazara positivi salgono a 459, sindaco preoccupato

Sono 459 i casi positivi al Covid-19 registrati dall'Asp Trapani nella città di Mazara del Vallo. Il sindaco Salvatore Quinci si è detto "preoccupato" per l'alto numero di contagi.