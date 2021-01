Covid Marsala, a 100 anni sconfigge il virus e lascia l'ospedale

L’anziana, di nome Angela, era ricoverata dallo scorso 31 dicembre. Presentava febbre e dispnea, ma le sue condizioni non si sono aggravate rendendo possibili le dimissioni raggiunta la piena negativizzazione dopo solo undici giorni di permanenza in ospedale. Giovedì prossimo compirà 101 anni

È stata dimessa stamattina dal reparto di Medicina Covid dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, Angela T., nata a Favignana nel 1920 e che giovedì prossimo compirà 101 anni. La donna, che risiede a Trapani in una comunità alloggio dove trovano accoglienza altri sette ospiti, era stata ricoverata lo scorso 31 dicembre e ora, come spiega l’Asp trapanese, è in buone condizioni fisiche. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN SICILIA)

Il ricovero e le dimissioni

Al momento dell’arrivo in ospedale era positiva al Covid e presentava febbre e dispnea, ma le sue condizioni non si sono aggravate rendendo possibili le dimissioni raggiunta la piena negativizzazione dopo solo undici giorni di permanenza in ospedale, dove è stata trattata con i farmaci previsti dal normale protocollo terapeutico Covid, ossia cortisone, antinfiammatori ed eparina a basso peso molecolare. Ad attendere la nonnina, che ha tre figli e otto nipoti, c’erano le operatrici della comunità alloggio, mentre l'appuntamento con i familiari è previsto giovedì prossimo, in occasione del traguardo dei 101 anni.