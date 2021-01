Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri in Sicilia sisono registrati 1.587 nuovi contagi a fronte di 8.698 tamponi effettuati, il rapporto tra test effettuati e positivi è del 18,25%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Ieri in Sicilia sisono registrati 1.587 nuovi contagi a fronte di 8.698 tamponi effettuati, il rapporto tra test effettuati e positivi è del 18,25%. Le persone attualmente positive sono 42.819, di queste 208 sono ricoverate in terapia intensiva, 1.298 negli altri reparti e le restanti si trovano in isolamento presso il proprio domicilio. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore che portano a 2765 deceduti dall'inizio della pandemia. I guariti sono 237. La distribuzione nelle province vede Catania con 469 nuovi casi, Palermo 451, Messina 246, Siracusa 232, Caltanissetta 75, Agrigento 35, Enna 35, Ragusa 31, Trapani 13.