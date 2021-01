Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, dopo aver revocato l'ordinanza anti-Covid che sarebbe dovuta entrare in vigore venerdì prossimo, ha affermato di aver ricevuto "minacce formulate pubblicamente" e di aver provveduto a denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria. Il sindaco prevedeva ulteriori restrizioni alla zona rossa, decisione che avrebbe scatenato polemiche, minacce e insulti nei confronti del primo cittadino e della sua famiglia. De Luca spiega che "l'amministrazione comunale non è stata posta nelle condizioni, nonostante gli impegni assunti dall'Asp di Messina e dal commissario territoriale Covid, di avere una precisa cognizione dell'andamento del contagio né dell'andamento dell'emergenza sanitaria in città". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI)

7:13 – Il sindaco di Messina ritira l'ordinanza perché minacciato

