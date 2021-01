Covid, troppi contagi: Messina dichiarata zona rossa. Video

In vigore l'ordinanza emessa dal presidente della Regione che prevede una zona rossa 'soft' come nelle festività natalizie. Nel fine settimana, invece, scatteranno le restrizioni emanate dal sindaco che faranno tornare la città indietro di 10 mesi

In Sicilia continua a preoccupare l'aumento dei contagi da Covid-19 e Messina è già stata dichiarata zona rossa. Al momento è in vigore l'ordinanza emessa dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che prevede una zona rossa 'soft' come nelle festività natalizie. Nel fine settimana, invece, scatteranno le restrizioni emanate dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, che farà tornare la città indietro di 10 mesi: tutto chiuso tranne i negozi di prima necessità, si potrà continuare a traghettare da e per la Calabria, ma per comprovate esigenze e sottoponendosi al tampone quando necessario. L'ordinanza del presidente della Regione, che riguarda anche i comuni di Ramacca e Castel di Iudica, resterà in vigore fino a domenica 31 gennaio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

L'assessore regionale Razza: “La crescita del contagio preoccupa”

“La crescita del contagio nella città di Messina preoccupa e, per questo motivo, da oggi è in vigore l'ordinanza del presidente Musumeci che aumenta le restrizioni e pone ai massimi livelli l'attenzione per arginare la diffusione della pandemia tra i cittadini messinesi”, ha detto l'assessore regionale per la Salute, Ruggero Razza.