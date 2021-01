Spari contro un'abitazione a Noto, indagini

Spari questa mattina a Noto, in provincia di Siracusa. Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un'abitazione in via Vespucci. Ad allertare le forze dell'ordine alcuni testimoni, che hanno sentito gli spari. Sul posto sono stati recuperati alcuni bossoli poi inviati in laboratorio. Oltre ai testimoni, sono già stati sentiti dagli investigatori i proprietari della casa oggetto dell'intimidazione.